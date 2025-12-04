Projekt mit Vorbildwirkung
Auslandspraktika der besonderen Art: Tiroler Verein CUBIC erobert Inklusionspreis
Die Lehrlinge Melanie, Sascha (r.) und Leonardo (vorne), hier mit Sozialarbeiter Benjamin Urban, sammelten in Norwegen wertvolle Erfahrungen, beruflich und persönlich.
© Cubic
Ein Pilotprojekt ermöglichte erstmals auch Lehrlingen in Teilqualifizierung und Verlängerter Lehre wertvolle „Erasmus+“-Praktika im Ausland. Dafür wurde der Tiroler Verein CUBIC nun mit dem Österreichischen Inklusionspreis ausgezeichnet.