Projekt mit Vorbildwirkung

Auslandspraktika der besonderen Art: Tiroler Verein CUBIC erobert Inklusionspreis

Die Lehrlinge Melanie, Sascha (r.) und Leonardo (vorne), hier mit Sozialarbeiter Benjamin Urban, sammelten in Norwegen wertvolle Erfahrungen, beruflich und persönlich.
© Cubic
Von Michael Domanig

Ein Pilotprojekt ermöglichte erstmals auch Lehrlingen in Teilqualifizierung und Verlängerter Lehre wertvolle „Erasmus+“-Praktika im Ausland. Dafür wurde der Tiroler Verein CUBIC nun mit dem Österreichischen Inklusionspreis ausgezeichnet.

