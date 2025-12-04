Ruf nach Verbot: Bedenkliche Chemikalie steckt in Semmeln und Nudeln

Semmeln, Spaghetti und Baguettes in Österreich und ganz Europa sind mit der vermutlich fortpflanzungsgefährdenden Substanz Trifluoracetat (TFA) verunreinigt.

Auf eine Verunreinigung von Lebensmitteln mit dem vermutlich fortpflanzungsgefährdenden Substanz Trifluoracetat (TFA) hat am Donnerstag der Umweltchemiker Helmut Burtscher-Schaden von Global 2000 aufmerksam gemacht. Diese stamme größtenteils von Unkrautvernichtungsmitteln. Er fordert ein umgehendes Verbot solcher Pestizide, um die weitere Anreicherung von TFA in der Umwelt und in Lebensmitteln einzudämmen.

Missbildungen in Tierversuchen

TFA ist Abbauprodukt von per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS), die unter anderem in Unkrautvernichtungsmitteln als Wirk- und Beistoffe verwendet werden, und gehört selbst zu dieser Substanzklasse.

Im Jahr 2021 habe der Pestizidhersteller Bayer die EU darüber informiert, dass TFA in Tierversuchen schwere Missbildungen bei Föten verursacht sowie die Einstufung der Substanz als „vermutlich reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefährdend, Anm.) beim Menschen“ beantragt, so Burtscher-Schaden: „Die Substanz ist in der Umwelt extrem beständig und reichert sich im Wasser an.“

In Wasser, Wein und Getreide

Umweltschützer von Global 2000 fanden TFA im Vorjahr in Österreich im Leitungs- und Mineralwasser sowie in Flüssen und dem Grundwasser. Heuer haben sie bereits Wein getestet und fanden in aktuellen Jahrgängen (2021 bis 2024) sogar bis zu hundertmal mehr TFA als im Wasser. Die hohe Menge im Wein „weist darauf hin, dass sich diese Substanz offenbar massiv in Pflanzen anreichert“, hieß es damals.

Als Nächstes schickten die Global-2000-Leute 48 Getreideprodukte aus Österreich an ein steirisches, akkreditiertes Testlabor, das auf die Analyse von pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln spezialisiert ist. Das waren Brot, Frühstücksflocken, Kekse, Nudeln, Mehl und ganze Körner etwa von Dinkel, Weizen, Roggen, Reis und Mais. Bei der Hälfte handelte es sich um Bio-Produkte, die anderen waren konventionell angebaut. Im Labor wurden sie alle auf TFA untersucht, und man wurde überall fündig.

In Cerealien verbreitet

Nun wurden vom europäischen Pestizid-Aktions-Netzwerk (PAN Europe), dem auch Global 2000 angehört, 66 Proben von konventionellen Getreideprodukten aus 16 Ländern Europas in das steirische Labor geschickt. Darunter waren etwa Kaisersemmeln, Kornspitze und Semmelbröseln aus Österreich, italienische Spaghetti und Baguette-Gebäck aus Frankreich sowie der Schweiz. Dort wurde TFA in insgesamt 54 der Proben nachgewiesen.

Fortpflanzungsgefährdende Chemikalien in Lebensmitteln sind inakzeptabel. Helmut Burtscher-Schaden, Global 2000

Die Spitzenbelastungen liegen bei bis zu 360 Mikrogramm (millionstel Gramm, Anm.) pro Kilogramm bei Frühstückscerealien, sagte Burtscher-Schaden: „Das ist etwa hundertmal höher als die durchschnittliche TFA-Belastung im europäischen Trinkwasser.“

Besonders viel TFA war in Produkten aus Weizen zu finden, nämlich achtmal mehr als die anderen Getreidewaren aus Roggen, Hafer, Mais und Reis, so die Umweltschützer. Dafür nannten sie zwei mögliche Gründe: Einerseits könnte es sein, dass PFAS-Pestizide bei dieser Getreideart öfter oder in größeren Mengen verwendet werden als bei anderen. Es wäre aber auch möglich, dass TFA von Weizenpflanzen besonders gut aufgenommen wird oder sich dort stärker anreichert.

Verbot gefordert

Ob die TFA-Mengen in den Getreideprodukten als gesundheitsschädlich einzustufen sind, hängt davon ab, wessen Richtwerte man heranzieht. Laut älterem Richtwert der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) könnte man Entwarnung geben.