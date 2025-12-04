Wollte Schutzweg queren: 15-Jährige in Imst von Auto erfasst und gegen Linienbus geschleudert

Imst – Am Donnerstagnachmittag kam es in der Langgasse in Imst zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei am Abend berichtet, war gegen 16.40 Uhr ein 66-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Heilbronn mit seinem Wagen in Richtung Ortsteil Brennbichl unterwegs, als er mit einer 15-jährigen Österreicherin kollidierte. Die Jugendliche wollte am dortigen Schutzweg die Fahrbahn überqueren, als sie vom Fahrzeug erfasst und auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde.

Dort prallte sie gegen einen entgegenkommenden Linienbus, der von einem 60-jährigen Österreicher gelenkt wurde. Der Busfahrer reagierte schnell und hielt das Fahrzeug rechtzeitig an, wodurch er verhindern konnte, dass das Mädchen vom Bus überrollt wurde.