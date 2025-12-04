"Spiegel": Merz und Macron warnen Kiew vor US-Unterhändlern

Europäische Staats- und Regierungschefs hegen tiefes Misstrauen gegen die US-Führung in den Gesprächen zur Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Das geht laut dem "Spiegel" aus der Mitschrift eines Telefonats hervor. Der deutsche Kanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hätten gewarnt, dass die USA die Ukraine und Europa in den Gesprächen mit Russland hintergehen könnten. Der russische Chefunterhändler reagierte mit Spott.

"Lieber Merz, Sie sind nicht einmal im Spiel", schrieb Chefunterhändler Kirill Dmitrijew auf der Plattform X: "Sie haben sich durch Kriegstreiberei, die Torpedierung des Friedens, unrealistische Vorschläge, den Selbstmord der westlichen Zivilisation, Migration und dickköpfige Dummheit selbst disqualifiziert", fügte er hinzu.

Laut dem "Spiegel" ereignete sich das Gespräch mehrerer europäischer Spitzen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am vergangenen Montag, bevor die US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner am Dienstag in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammenkamen. "Es besteht die Möglichkeit, dass die USA die Ukraine beim Thema Territorium verraten, ohne Klarheit über Sicherheitsgarantien", sagte Macron demnach laut dem auf Englisch verfassten Mitschnitt. Für Selenskyj bestehe "eine große Gefahr".

Merz sagte demnach, Selenskyj müsse "in den nächsten Tagen extrem vorsichtig" sein. "Sie spielen Spielchen, sowohl mit euch als auch mit uns", habe Merz wohl mit Blick auf Witkoff und Kushner hinzugefügt. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz und der französische Präsidenten Emmanuel Macron hätten darin davor gewarnt, dass die USA die Ukraine und Europa in den Gesprächen mit Russland hintergehen könnten..

Die deutsche Bundesregierung wollte den Bericht nicht kommentieren, das Präsidialamt in Paris antwortete zunächst nicht auf eine Reuters-Anfrage. Auf "Spiegel"-Anfrage habe das Bundeskanzleramt am Mittwoch mitgeteilt, "kolportierte Gesprächsfetzen" wolle man nicht kommentieren. Merz habe sich "ausführlich und öffentlich" zu dem Telefongespräch geäußert. Dabei habe er betont, wie wichtig die Mobilisierung der eingefrorenen russischen Vermögenswerte zur Unterstützung der Ukraine und die transatlantische Zusammenarbeit seien. Der Elysee in Paris habe dem "Spiegel" erklärt: "Der Präsident hat sich nicht in diesen Worten ausgedrückt." Zugleich verwies das Präsidialamt auf die Vertraulichkeit der Gespräche.

Die USA hatten die Ukraine und die Europäer mit der Veröffentlichung eines Friedensplans irritiert, in dem die russischen Forderungen weitgehend übernommen wurden. So sollte die Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichten, Gebiete an Moskau abtreten, die sie noch kontrolliert, und ihre Streitkräfte auf eine Obergrenze reduzieren. Die Europäer legten daraufhin in Absprache mit den USA und der Ukraine einen modifizierten Plan vor, über dessen konkrete Inhalte aber nach wie vor nichts bekannt ist. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist bereit, nach einer Waffenruhe unmittelbar Verhandlungen mit Russland aufzunehmen. Putin verweigert sich dem und lässt die Ukraine nach wie vor täglich angreifen.