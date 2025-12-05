Wieder Angriff auf "Drogenboot": Vier Tote laut US-Militär

Bei einem Angriff des US-Militärs auf ein mutmaßliches Drogenboot im Ostpazifik sind nach US-Angaben vier Menschen getötet worden. Der Angriff habe sich gegen ein Schiff in internationalen Gewässern gerichtet, das von einer als "terroristisch eingestuften Organisation" betrieben worden sei, erklärte das US-Südkommando am Donnerstag (Ortszeit) im Onlinedienst X.

Geheimdienstinformationen hätten bestätigt, dass das Schiff illegale Drogen transportiert habe und auf einer bekannten Drogenhandelsroute im östlichen Pazifik unterwegs gewesen sei, hieß es weiter. "Vier männliche Narco-Terroristen" an Bord des Schiffes seien getötet worden.

Seit September greifen US-Streitkräfte immer wieder Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik an. Dabei wurden nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP mehr als 80 Menschen getötet. Kritiker bezeichnen die Angriffe als außergerichtliche Hinrichtungen und völkerrechtswidrig.