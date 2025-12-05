Für jeden zweiten Ski-Aussteiger sind teure Liftkarten Grund zum Aufhören

Linz – Die Liftkartenpreise sind für viele der Hauptgrund, nicht mehr auf die Piste zu gehen. Von jenen, die heuer die Bretter nicht mehr anschnallen werden, geben 51 Prozent die zu teuren Liftkarten als Grund an. Für 35 Prozent sind es die Kosten für die Ausrüstung, für 25 Prozent jene der Gastronomie. Dies geht aus den Unterlagen zum Report „Wintersport in Österreich“ des Linzer Marktforschungsinstituts Spectra hervor.

Immerhin planen insgesamt drei von zehn Befragten zumindest einen Ausflug auf die Piste in der kommenden Saison. 90 Prozent finden, dass Skifahren nicht zum elitären Luxusgut werden darf. Gleichzeitig erkennen 91 Prozent der Bevölkerung die enorme wirtschaftliche Bedeutung, heißt es weiter. 82 Prozent sehen den Wintersport als identitätsstiftend an. Die Skibegeisterung bei der Jugend liege mit 48 Prozent bei den unter 30-Jährigen besonders hoch – die Tradition lebe also weiter.