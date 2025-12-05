Auto prallte gegen Gartenmauer: Mann starb nach Unfall in Rum

Nach einem Unfall in Rum am Donnerstagnachmittag ist ein 74-jähriger Mann in der Klinik verstorben. Ein medizinischer Notfall dürfte zu dem Unfall geführt haben.

Rum – Ein 74-Jähriger ist am Donnerstag nach einem schweren Verkehrsunfall in Rum in der Klinik verstorben. Der Mann dürfte jedoch eines natürlichen Todes gestorben sein, berichtet die Polizei am Freitag.

Der Einheimische kam laut Polizei gegen 17.40 Uhr bei der Fahrt Richtung Innsbruck von der Serlesstraße ab. Das Auto überfuhr erst einen Verteilerkasten, durchbrach dann einen Gartenzaun und prallte schließlich gegen die Gartenmauer eines Einfamilienhauses.

Reanimation erfolglos

Passanten reagierten rasch und bargen den Lenker aus dem Unfallfahrzeug. Da der Mann keine Lebenszeichen aufwies, begannen sie mit der Reanimation und setzten einen Notruf ab. Notarzt und Rettungsdienst übernahmen die Versorgung des Verunfallten und lieferten ihn unter laufender Reanimation in die Innsbrucker Klinik ein, wo der Mann schließlich verstarb.