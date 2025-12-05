Bei letzter WM von Messi: Österreich trifft auf Argentinien, Algerien und Jordanien

Auf Österreichs Fußball-Nationalmannschaft wartet ein schwieriges, aber machbares Programm bei der WM-Endrunde 2026: Die ÖFB-Elf wurde mit Argentinien, Algerien und Jordanien in Gruppe J gelost.

Washington – Österreichs Fußball-Nationalteam trifft bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko auf Titelverteidiger Argentinien, Algerien und Jordanien. Das hat die Auslosung am Freitag in Washington ergeben. Ex-NBA-Star Shaquille O'Neal zog Österreich in Gruppe J, deren Partien in Kansas City, Santa Clara bei San Francisco und Dallas ausgetragen werden. Die genauen Spielorte und Anpfiffzeiten werden am Samstagabend bekanntgegeben.

Schon jetzt steht fest, dass Österreichs erste WM-Partie nach 28-jähriger Pause am 16. Juni gegen Jordanien steigt – entweder in Kansas City oder in Santa Clara. Weiter geht es am 22. Juni in Arlington oder Santa Clara gegen Argentinien und am 27. Juni in Kansas City oder Dallas gegen Algerien. Eröffnet wird das Turnier am 11. Juni im Azteken-Stadion von Co-Gastgeber Mexiko gegen Südafrika in Gruppe A.