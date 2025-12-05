Wunschlos oder Horrorgruppe
WM-Auslosung live! Gegen wen spielt Österreich bei der Weltmeisterschaft 2026?
Haben Österreich und Michael Gregoritsch heute nach der Auslosung der WM-Gruppen auch noch Grund zum Jubeln? FIFA-Boss Gianni Infantino mit dem Objekt der Begierde, dem WM-Pokal.
© IMAGO/STEINSIEK.CH, AFP
In der US-Hauptstadt werden am Freitag die Gruppen für die Fußball-WM 2026 ausgelost. Wunschlos oder Horrorgruppe – gegen wen spielen unsere Kicker im kommenden Sommer? Mit uns seid ihr ab 18.00 Uhr live dabei!