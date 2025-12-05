Bei uns ab 18 Uhr live
Topf-Einteilung, Trump und Topmodel: So läuft heute die Auslosung für die WM
US-Präsident Donald Trump gilt als Intimus von FIFA-Boss Gianni Infantino. Heidi Klum führt als Moderatorin durch die Sendung.
In der US-Hauptstadt werden am Freitag die Gruppen für die Fußball-WM 2026 ausgelost. Topmodel Heidi Klum moderiert, US-Präsident Donald Trump schaut vorbei und ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hofft. Mit uns seid ihr ab 18.00 Uhr via Livestream und Live-Ticker mit dabei!