Gemeinsam lernen beim Verein Pitanga: Freiwillige unterstützen junge MigrantInnen

Innsbruck – Wie wird die Fläche eines Rechtecks berechnet? Und wie der Umfang? Zekeriye – der lieber Zek genannt wird – hört ganz genau zu. Sein Lernbegleiter vom Verein Pitanga ist Günther Hinz. Jeden Donnerstag übt er mit Zek Mathe. „Ich lerne sehr gerne hier und ich werde auch immer besser“, sagt Zek und lacht. Während er die Aufgaben löst, übt er gleich noch Deutsch. „Außerdem lerne ich hier auch noch Englisch.“

Der Verein Pitanga in Innsbruck bietet jungen Menschen, deren Erstsprache nicht Deutsch ist, Programme, um sich auf Deutschprüfungen, den Pflichtschulabschluss oder auch den Start ins Berufsleben vorzubereiten. Zum Beispiel mit der LernbegleitungPLUS. „Unsere acht ehrenamtlichen Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter betreuen zurzeit 13 junge Menschen aus neun verschiedenen Ländern“, sagt Ursula Jennewein, Obfrau von Pitanga.

Margaritha Rainer wollte ehrenamtlich tätig sein. © Patrick Steiner

Was die TeilnehmerInnen verbindet, ist die absolute Bereitschaft zu lernen und die Begeisterung, mit der sie arbeiten. Margaritha Rainer

Zek ist einer von ihnen. „Ich würde gerne eine Lehre machen. Oder das Abendgymnasium besuchen. Aber dafür muss ich noch einiges nachholen.“ Bevor er nach Österreich gekommen ist, lebte er mit seiner Familie einige Jahre in der Türkei. „Da bin ich zwar in die Schule gegangen, aber der Unterricht war nicht so gut.“ Auch deshalb ist er froh, Günther Hinz und Margaritha Rainer als Lernbegleiter an seiner Seite zu haben.

Die beiden sind seit mehr als fünf Jahren dabei. Die Lebensgeschichten der TeilnehmerInnen – ob sie aus Ghana oder Somalia, Syrien, Mazedonien oder der Ukraine kommen – berühren sie immer wieder. „Was sie alle verbindet, ist die absolute Bereitschaft zu lernen und die Begeisterung, mit der sie arbeiten. Und wir helfen ihnen auch, kleine Brücken in die Gesellschaft zu schlagen“, sind sich Margaritha Rainer und Günther Hinz einig.

