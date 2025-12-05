Alkolenker prallte in Innsbruck mit Auto gegen Felswand
Innsbruck – Ein 69-Jähriger ist seinen Führerschein nach einem Unfall am Donnerstag in Innsbruck vorerst los: Er hatte sich alkoholisiert ans Steuer gesetzt.
Der Mann fuhr gegen 19 Uhr mit seinem Auto auf der Höhenstraße bergwärts, am Beifahrersitz saß seine Frau. Plötzlich kam das Auto rechts von der Fahrbahn ab und touchierte unmittelbar nach der Kehre (Steinbruch Hötting) mehrmals eine Holzwand am rechten Fahrbahnrand. Anschließend prallte das Auto gegen eine Felswand und kam zum Stillstand.
Der Mann erlitt eine leichte Verletzung am Handgelenk, seine Frau blieb unverletzt. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte den Mann vor Ort, eine weitere Behandlung lehnte dieser jedoch ab. Ein Alkomattest verlief positiv, weshalb dem 69-Jährigen der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen wurde. Das Auto wurde erheblich beschädigt. (TT.com)