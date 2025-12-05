Alkolenker prallte in Innsbruck mit Auto gegen Felswand

Innsbruck – Ein 69-Jähriger ist seinen Führerschein nach einem Unfall am Donnerstag in Innsbruck vorerst los: Er hatte sich alkoholisiert ans Steuer gesetzt.

Der Mann fuhr gegen 19 Uhr mit seinem Auto auf der Höhenstraße bergwärts, am Beifahrersitz saß seine Frau. Plötzlich kam das Auto rechts von der Fahrbahn ab und touchierte unmittelbar nach der Kehre (Steinbruch Hötting) mehrmals eine Holzwand am rechten Fahrbahnrand. Anschließend prallte das Auto gegen eine Felswand und kam zum Stillstand.