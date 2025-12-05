- Überblick
Kommentar
Es ist Zeit, an einem Dogma zu rütteln
Kommentarvon Wolfgang Sablatnig
Wer immer nur Nein sagt, ist zum Stillstand verdammt. Das strikte Nein zur Gentechnik in Österreich verbaut auch Chancen, welche eine zeitgemäße Wissenschaft bieten könnte.
