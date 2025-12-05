EU-Zulassung verlängert
Auch in Österreich im Einsatz: So gefährlich ist das Gas zur Bekämpfung von Schädlingen
Das Schädlingsbekämpfungsmittel setzt bei der Begasung das Nervengift Phosphin frei, das Lebensmittel frei von Ungeziefer und Ratten oder Mäusen halten soll.
Eine Familie ist in Istanbul an einem Insektizid gestorben. In Österreich wird Aluminiumphosphid u. a. bei der Lagerung von Lebensmitteln eingesetzt. Zur Bekämpfung von Bettwanzen in Hotels oder Wohnungen ist es in Österreich aber streng verboten.