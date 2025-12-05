Kritik von Global 2000
Hochgiftiges Gas gegen Schädlinge: Zulassung in Österreich nun verlängert
Das Schädlingsbekämpfungsmittel setzt bei der Begasung das Nervengift Phosphin frei, das Lebensmittel frei von Ungeziefer und Ratten oder Mäusen halten soll.
© iStock
Der Tod einer Familie in Istanbul an einem hochgiftigen Insektizid hat für große Betroffenheit gesorgt. In Österreich ist der Einsatz von Aluminiumphosphid u.a. für die Lagerung von Lebensmitteln in den vergangenen Jahren gestiegen. Die Zulassung, die im November hätte auslaufen sollen, wurde nun in der ganzen EU und damit auch in Österreich aber verlängert.