Im engsten Kreis: „Sex and The City“-Star hat geheiratet

Als Samantha Jones in „Sex and the City“ hat sie nie geheiratet, stattdessen einen Mann nach dem anderen verführt. Privat hat Kim Cattrall ihren Mr. Right gefunden. Die 69-Jährige und Russell Thomas (55) gaben sich am Donnerstag in London im engsten Kreis das Jawort.

Cattrall und Thomas lernten sich 2016 bei der BBC kennen. Sie waren zusammen in einer Episode von „Woman’s Hour“ zu sehen. Was folgte, ist eine sehr moderne Liebesgeschichte. Die beiden folgten sich auf damals noch Twitter und er schrieb ihr eine Direktnachricht, was sie als „sehr, sehr modern und sehr einfach“ wahrgenommen habe, verriet Cattrall zu Beginn ihrer Beziehung.