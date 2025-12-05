Keim-Sturm in der Krippe: Wie Eltern den ersten Kita-Winter überstehen

Herbst- und Winterzeit verbinden viele mit gemütlichem Beisammensitzen in der warmen Stube. Für Eltern bedeutet die kalte Jahreszeit vor allem laufende Nasen der Kids, gefühlt von Oktober bis März, überlagert von diversen Infektionen aus der Krippe oder dem Kindergarten. Wie man als Familie die Infektionssaison heil übersteht, erklärt Kinderarzt Thomas Müller.