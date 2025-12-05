Keim-Sturm in der Krippe: Wie Eltern den ersten Kita-Winter überstehen
Herbst- und Winterzeit verbinden viele mit gemütlichem Beisammensitzen in der warmen Stube. Für Eltern bedeutet die kalte Jahreszeit vor allem laufende Nasen der Kids, gefühlt von Oktober bis März, überlagert von diversen Infektionen aus der Krippe oder dem Kindergarten. Wie man als Familie die Infektionssaison heil übersteht, erklärt Kinderarzt Thomas Müller.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Wie Eltern den ersten Krippen-Winter überstehen
📱 Sie möchten „Gut zu wissen“ in Ihrer bevorzugten Podcast-App anhören? Klicken Sie dazu einfach auf „Abonnieren“ in der rechten oberen Ecke im Player.
Zur Person
Thomas Müller ist Direktor der Universitätsklinik für Pädiatrie I in Innsbruck. Er hat an der Medizinischen Fakultät der Universität Innsbruck Humanmedizin studiert und die Facharztausbildung in Kinder- und Jugendheilkunde an der späteren Medizinischen Universität gemacht, wo er sich auch habilitierte.
Auslandsaufenthalte absolvierte er in Utrecht, Birmingham und Sheffield. Seine Schwerpunkte liegen in der klinischen Forschung sowie in der Genetik und Zellbiologie von seltenen Erkrankungen im Kindesalter.
🎧 Aktuelle „Gut zu wissen“-Podcasts:
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Es kann jeden treffen: Was man tun kann, um nicht an einer Depression zu erkranken
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Kein Mann wird als Täter geboren: Wie man Gewalt an Frauen bekämpfen kann
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Ist Mut trainierbar? Extrembiker Gabriel Wibmer erklärt, wie man lernt, mit Angst umzugehen
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Vom Glücksrausch zum absoluten Tiefpunkt: Was, wenn Spielen zur Sucht wird?
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Überholt uns die Maschine? Chancen und Risiken durch Künstliche Intelligenz
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Stachelige Schlafmützen: So kann man Igeln über den Winter helfen
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Sauberkeitsfanat oder Dreckspatz: Wie viel Hygiene ist ideal?
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Nägelbeißen: Woher kommt die lästige Angewohnheit und wie wird man sie wieder los?
🎧 Podcast „Gut zu wissen“