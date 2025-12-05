Gewalt an Frauen

Besitzdenken, Eifersucht, Warnsignale: Femizide haben meist eine Vorgeschichte

Symbolbild.
© APA/dpa/Gollnow

Eine Wiener Untersuchung zeigt, dass es vor einer Tat oft Anzeichen gibt. Täter und Opfer waren meist zwischen 50 und 59 Jahre alt.