Schwerer Arbeitsunfall in Absam: 47-Jähriger stürzte in die Tiefe

Absam – Ein 47-Jähriger wurde am Donnerstag bei einem Arbeitsunfall in Absam verletzt. Bei Schalungsarbeiten in einem oberen Stockwerk brach ein Träger unter den Schaltafeln, auf denen der Türke stand. Der Arbeiter fiel laut Polizei aus einer Höhe von 2,6 Metern in die Tiefe.