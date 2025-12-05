Feuerwehr half bei Rettung

Schwerer Arbeitsunfall in Absam: 47-Jähriger stürzte in die Tiefe

Absam – Ein 47-Jähriger wurde am Donnerstag bei einem Arbeitsunfall in Absam verletzt. Bei Schalungsarbeiten in einem oberen Stockwerk brach ein Träger unter den Schaltafeln, auf denen der Türke stand. Der Arbeiter fiel laut Polizei aus einer Höhe von 2,6 Metern in die Tiefe.

Arbeiter eilten zum 47-Jährigen und führten Erste-Hilfe-Maßnahmen durch. Der Verletzte wurde mit Unterstützung der Feuerwehr Hall aus dem Stockwerk geborgen und anschließend mit der Rettung in den Schockraum der Klinik Innsbruck gebracht. (TT.com)

