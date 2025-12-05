Hochspezialisiertes Top-Team an der Unfallambulanz Kettenbrücke

Mit Start der Wintersportsaison nimmt auch die Zahl der Sportunfälle zu. Rasche Hilfe für Verletzte bietet die Unfallambulanz Kettenbrücke.

Das Team

Ob Skiunfall, ein Ausrutscher auf Glatteis, Stürze beim Eislaufen, Rodeln oder ein unglücklicher Unfall im Haushalt – die Unfallambulanz Kettenbrücke bietet umgehende Abklärung und Behandlung – von Notoperation bis hin zu geplanter OP oder konservativer Behandlung bzw. Physiotherapie. Das erfahrene Team von sieben Fachärzten der Unfallchirurgie ist stets bereit, Akutpatient*innen individuell und einfühlsam zu betreuen.

Dank Spezialisierungen auf verschiedene Bereiche der Unfallchirurgie, Sporttraumatologie und Orthopädie sowie der kompletten bildgebenden Diagnostik in der hauseigenen Radiologie werden Patient*innen bestmöglich betreut und versorgt.

Höchstes medizinisches Niveau

Ob Sportverletzung oder Arbeitsunfall, im Fall des Falles stehen die Ärzte der Unfallambulanz zusammen mit erfahrenen Pflegepersonen den Patient*innen umgehend zur Seite. Alle sieben Fachärzte sind zwar echte Allrounder, doch hat jeder der Unfallchirurgen seine Spezialgebiete. Akut-Patient*innen werden dem jeweiligen Spezialisten zugeteilt.

Die Fokusgebiete sind Hand, Fuß und Ellbogen, Knie und Schulter sowie Hüfte. „Damit ist sichergestellt, dass Verletzte auf höchstem medizinischem Niveau behandelt werden, auch wenn es nach einem Unfall schnell gehen muss“, erklärt Unfallchirurg Priv.-Doz. Dr. Christian Deml, der unter anderem auf Handchirurgie spezialisiert ist. Jeder unfallchirurgische Eingriff im Akutbereich ebenso wie im Bereich der geplanten Operationen wird von zwei Fachärzten durchgeführt. „Wir stellen damit höchste Qualität und Sicherheit bei den unfallmedizinischen Operationen sicher“, betont Dr. Deml.

Geringe Wartezeiten

Um sicherzustellen, dass bereits vor Ankunft der frisch verletzten Patient*innen alles vorbereitet werden kann, empfiehlt das Team der Unfallambulanz Kettenbrücke, am besten direkt vom Unfallort die Notfallnummer der Ambulanz anzurufen und das Eintreffen anzukündigen.

„Dann informieren wir zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen der Radiologie entsprechend, sodass auch Untersuchungen wie Röntgen oder MRT mit geringstmöglichen Wartezeiten möglich sind“, erklärt Dr. Deml. Eine rasche erste Abklärung ermöglicht es den Chirurgen auch zu entscheiden, ob eine umgehende Operation erforderlich ist oder ein geplanter Eingriff zu einem späteren Zeitpunkt angesagt ist.

Breites Behandlungsspektrum

Knochenbrüche, Prellungen, Schnitt- und Bänderverletzungen der Arme und Beine werden an der Unfallambulanz Kettenbrücke bestens erstversorgt. Nach der Akutversorgung wird ein detaillierter Behandlungsplan erstellt. Operative Eingriffe werden umgehend geplant und entsprechend der Diagnose durchgeführt. Postoperativ bzw. zur konservativen Behandlung stehen stationäre und ambulante Physiotherapie im Haus zur Verfügung. Modernste Therapien wie die fokussierte Stoßwellen-, Magnetfeld- und Lasertherapie bieten die Experten ebenso an wie die spezielle sportmedizinische Betreuung, die Hobby- und Leistungssportler*innen ein rasches „back to sport“ ermöglicht. Auch Kinder ab drei Jahren sind willkommen. Das Team der Unfallambulanz behält neben der bestmöglichen medizinischen Versorgung der Verletzten stets auch deren Wohlbefinden im Blick.

Einfühlsame Betreuung

Die behandelnden Ärzte besuchen ihre stationären Patient*innen täglich. Sie nehmen sich die Zeit, Therapiemaßnahmen nach der Operation eingehend mit den Patient*innen zu besprechen und je nach individueller Situation abzustimmen. „Wir empfehlen unsere eigene Physiotherapie Kettenbrücke, mit der wir natürlich vernetzt sind. Auswärtige überweisen wir aber auch gerne zu ihren lokalen Therapieeinrichtungen des Vertrauens für die postoperative Behandlung“, erklärt Dr. Deml. Das erfahrene und einfühlsame Pflegepersonal stellt sicher, dass sich Betroffene stets wohlfühlen.

Großzügige Räumlichkeiten

Dank eines kürzlichen internen Umzugs in neue Räumlichkeiten stehen noch mehr Behandlungsräume zur Verfügung und der Wartebereich ist ebenfalls sehr geräumig und hell. „Wir haben mit der Übersiedlung einen zusätzlichen Behandlungsraum und damit noch mehr Kapazität für die Behandlung von Akutfällen gewonnen“, freut sich der Unfallchirurg.

Top-Radiologie

Bei einer Reihe von Verletzungsmustern entscheiden rasche Diagnose und Behandlung über die Heilungsaussichten. Die Unfallambulanz hat direkten Zugang zur modernst ausgestatteten Radiologie der Privatklinik Kettenbrücke mit der Möglichkeit der raschen Abklärung von Verletzungen mittels Röntgen, CT und MRT-Untersuchungen. Für Patient*innen fallen kaum Wartezeiten an, Diagnosen können umgehend gestellt und die Behandlung ebenso rasch begonnen werden.

Optimal vernetzt

Ein weiterer wichtiger Faktor für den Behandlungserfolg ist die intensive Zusammenarbeit und interdisziplinäre Vernetzung der Unfallchirurgen mit anderen Abteilungen der Kettenbrücke. Auch davon profitieren Patient*innen der Unfallambulanz der Innsbrucker Privatklinik.

Unfallambulanz-Nummer

„Ein Anruf bei unserer Notfallnummer 0800 808 182 ermöglicht dem Ärzteteam die Vorbereitung für eine schnellstmögliche Abklärung und Behandlung im Akutfall“, erklärt Dr. Deml. Verunfallte, die von einem Rettungsteam geborgen werden, können sich nach Rücksprache meist direkt in die Unfallambulanz der Privatklinik Kettenbrücke bringen lassen.

Abrechnung Krankenkasse

Patient*innen der Unfallambulanz Kettenbrücke sind Privat- bzw. Wahlarztpatient*innen. Die Rechnung über die erbrachten Leistungen kann bei der Krankenkasse (ärztliche Leistung auf Wahlarztbasis) oder – falls vorhanden – bei einer Privat- bzw. Unfallversicherung zur Kostenerstattung eingereicht werden. Röntgenleistungen im Zuge der ambulanten Abklärung werden ebenso auf Wahlarztbasis abgerechnet. Für die bildgebenden Verfahren CT und MRT besteht ein Direktverrechnungsvertrag mit der ÖGK und der BVAEB. Für Versicherte anderer Kassen erfolgt die Verrechnung auf Wahlarztbasis.

Schnelle Hilfe

Unsere Unfallambulanz ist ganzjährig Montag bis Sonntag von 08–17 Uhr geöffnet. In den Wintermonaten bis 6. April erreichen Sie uns zusätzlich täglich von 08 bis 19 Uhr unter der Notfallnummer 0800 808 182 oder per Mail an unfallambulanz@kettenbruecke.com

Wir bitten um telefonische Kontaktaufnahme, damit wir Ihre Behandlung bestmöglich koordinieren können.