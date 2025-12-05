Alpbachtal Tourismus vermeldet stabiles Jahr und neue Schwerpunkte

Die Vollversammlung des Tourismusverbands Alpbachtal & Tiroler Seenland präsentierte stabile Kennzahlen im Sommer wie im Winter. Zudem rückten Lebensraum, Nachhaltigkeit und geplante Infrastrukturprojekte in den Mittelpunkt.

Münster – Alpbachtal Tourismus blickt auf ein stabiles Jahr zurück. Das zeigte die Vollversammlung am Donnerstag Abend: Es wurden solide Nächtigungszahlen präsentiert, strategische Weichen für die Zukunft diskutiert und neue digitale sowie ökologische Projekte vorgestellt.

So brachte die vergangene Sommersaison brachte ein Nächtigungsplus von 1,7 Prozent. Zwar gingen die Ankünfte um 1,7 Prozent zurück, doch die Aufenthaltsdauer stieg leicht an. Auch der Winter entwickelte sich positiv: Die Region zählte über 408.000 Nächtigungen, ein Plus von 0,8 Prozent, bei rund 91.000 Ankünften. Die Stammgästequote blieb hoch, Wiederkehrraten stabil. Im Vergleich zum Tirolschnitt liegt das Alpbachtal weiterhin im soliden Mittelfeld.

Blick Richtung Polen, Tschechien und Dänemark

Mit 61 Prozent der Sommernächtigungen bleibt Deutschland wichtigster Herkunftsmarkt. Im Winter lag der Anteil bei 59 Prozent. Österreich und die Niederlande folgen. Der Blick richte sich nun stärker auf Polen, Tschechien und Dänemark. „Wir sehen dort wachsende Nachfrage nach alpinen Ganzjahresdestinationen. Diese Märkte passen ideal zu unseren Zielgruppen“, erklärte Geschäftsführer Wolfgang Kostenzer.

Wolfgang Kostenzer, der seit September im Amt ist, betonte die strategische Weiterentwicklung der Destination über klassische Tourismusarbeit hinaus. „Menschen wählen nicht mehr nur ein Reiseziel, sondern ein Lebensgefühl. Dieses gestalten wir aktiv mit“, sagte er. Digitale und inhaltlich neu ausgerichtete Marketingprojekte werden präsentiert, dazu gehören etwa das neue Imagevideo, das zusätzlich auf Prime Video ausgespielt wird, sowie aufmerksamkeitsstarke Marketing-Aktionen z.B. an E-Ladestationen in den Kernmärkten.

Die Vollversammlung war gut besucht. © Gabriele Griessenboeck

Ziel sei es, die Marke Alpbachtal emotional aufzuladen und zeitgemäß zu kommunizieren. Die Online-Kanäle verzeichnen Reichweitenzuwächse. Laut Kostenzer steigt die Sichtbarkeit deutlich: „Wir haben ganzjährig starken Traffic auf unserer Website.“ Auch klassische Medien blieben relevant. Mit ServusTV, ORF und 3sat wurden erfolgreiche Kampagnen umgesetzt.

Nachhaltigkeit: Pflicht und Chance

Das Thema Nachhaltigkeit nahm bei der Vollversammlung viel Raum ein. Nicht ohne Grund: Alpbachtal Tourismus ist nach Wien die Region mit den meisten umweltzertifizierten Betrieben. „Wir arbeiten an der Zertifizierung für das Österreichische Umweltzeichen für die Region“, sagte Obmann Frank Kostner. Nachhaltigkeitskoordinatorin Birgit Angermair berichtete von der fertiggestellten Nachhaltigkeitsstrategie und verwies in ihrem Bericht neben Projekten wie der LED-Wall, dem Mehrwegbecherverleih und der Energie Vision Alpbachtal auch auf den „Zukunftsfonds Alpbachtal“.

Dieser Fond soll regionale Projekte zur CO2-Einsparung fördern, gespeist wird er durch Einzahlungen von Firmen und auch Privatpersonen: „Wir als Tourismusverband haben eine CO2-Bilanz erstellt und bereits 5.000 Euro in den Fonds eingezahlt“, sagte Angermair. Das Congress Centrum Alpbach beteiligt sich am Zukunftsfond Alpbachtal, indem es seinen Kunden eine eigene nachhaltige Eventplanung bietet.

Digitalisierung im Fokus

Die Tourismusregion zeigt sich digital führend. Mit dem „Alpbachtal Voice Concierge“ startete im Sommer ein Pilotprojekt, das es in dieser Größenordnung bislang noch nicht gab. 500 Sprachassistenten wurden in 24 Beherbergungsbetrieben der Tourismusregion installiert. Die Geräte auf Basis von „Amazon Alexa Smart Properties“ beantworten alltägliche Fragen der Gäste direkt. „Das ist ein Vorzeigeprojekt und wird bis 2026 weiter unterstützt“, sagte Obmann Frank Kostner. Auch die neue Plattform Alpbachtal e-Games wurde vorgestellt. Dabei können Wanderer per QR-Code auf Gipfelkreuzen digitale Stempel sammeln und Prämien erhalten.

Finanzielle Basis gesichert

Gebhart Klingler, Vorsitzender des Aufsichtsrats, betonte die solide wirtschaftliche Lage des Tourismusverbands. „Der Verband hat gut gewirtschaftet. Wenn nachhaltige Projekte anstehen, sind wir in der Lage zu investieren. Die Rücklagen sind stabil.“