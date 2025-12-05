Zwei Pkw kollidierten bei Unfall in Lienz: Beifahrerin (37) ins Krankenhaus gebracht

Lienz – Auf der Drautal Straße (B100) in Lienz kam es am Freitagvormittag zu einem Verkehrsunfall. Gegen 9.30 Uhr kollidierten laut Polizei im Bereich einer Kreuzung zwei Pkw. Gelenkt wurden die Autos von einem 43-jährigen und einer 24-jährigen Österreicherin.

Bei dem Zusammenstoß wurde die 37-jährige Beifahrerin im Auto der 24-Jährigen verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung von der Rettung zur weiteren Abklärung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Der Grad ihrer Verletzungen ist noch nicht bekannt.