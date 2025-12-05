Tirol kommts ins Schwitzen
„Super-Gau für die Skigebiete“: Das Tauwetter kommt diesen Advent besonders früh und mild
Meteorologe Werner Prugger sieht auf die Skigebiete eine harte Zeit zukommen: Er prognostiziert, dass abseits der Kunstschneebänder nicht viel von der weißen Pracht übrig bleiben wird.
© Rita Falk/Tiroler Tageszeitung
Wer Tirol im Winterkleid genießt, hat es in den kommenden Tagen schwer: Das klassische Weihnachtstauwetter kommt dieses Jahr früher als üblich und milder als sonst. Damit geht es dem Schnee bei teils zweistelligen Plusgraden ordentlich an die Substanz.