12. Dezember

Finaler Entwurf des Stadtbudgets: Innsbruck schafft doch noch ein knappes Plus

Gegenüber dem ersten Voranschlags-Entwurf habe man noch eine positive Veränderung von ca. 1,2 Mio. Euro erreicht, erklärten Finanzdirektor Martin Rupprechter, Bürgermeister Johannes Anzengruber und Finanzausschuss-Obmann Dejan Lukovic.
Geplante Überraschung? Die Endfassung des Innsbrucker Haushaltsentwurfs für 2026 sieht nun doch noch ein leichtes operatives Plus vor. Während die Stadtführung generell ein „zukunftsfähiges“ Budget in harten Zeiten erkennt, sorgen geplante Wohnungsverkäufe weiter für Kontroversen.

