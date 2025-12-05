Entscheidung am 12. Dezember
Finaler Entwurf des Stadtbudgets: Innsbruck schafft doch noch ein knappes Plus
Gegenüber dem ersten Voranschlags-Entwurf habe man noch eine positive Veränderung von ca. 1,2 Mio. Euro erreicht, erklärten Finanzdirektor Martin Rupprechter, Bürgermeister Johannes Anzengruber und Finanzausschuss-Obmann Dejan Lukovic.
© Michael Domanig
Geplante Überraschung? Die Endfassung des Innsbrucker Haushaltsentwurfs für 2026 sieht nun doch noch ein leichtes operatives Plus vor. Während die Stadtführung generell ein „zukunftsfähiges“ Budget in harten Zeiten erkennt, sorgen geplante Wohnungsverkäufe weiter für Kontroversen.