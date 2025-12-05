Finaler Entwurf des Stadtbudgets: Innsbruck schafft doch noch ein knappes Plus

Geplante Überraschung? Die Endfassung des Innsbrucker Haushaltsentwurfs für 2026 sieht nun doch noch ein leichtes operatives Plus vor. Während die Stadtführung generell ein „zukunftsfähiges“ Budget in harten Zeiten erkennt, sorgen geplante Wohnungsverkäufe weiter für Kontroversen.