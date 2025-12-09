Gefahren und Chancen
Museen der Zukunft? So soll man mit allen Sinnen in Bilder und Welten eintauchen können
Die immersive Wanderausstellung zu Van Gogh hat bereits in zahlreichen Metropolen Halt gemacht. Dabei handelt es sich um eine technikbasierte Installation – ganz ohne „echte“ Van Gogh-Gemälde.
© APA/AFP/Simon
Sogenannte „Immersionen“ lassen ihre Betrachter mit allen Sinnen in Kunst und Geschichte eintauchen. Sie erobern gerade Museen und den Tourismus. Warum sie so erfolgreich sind und welche Chancen sie bieten.