Tennis-Star Thiem freut sich auf Comeback bei Ischgl Trophy: „Das ist echt großartig“

Bei der Ischgl Trophy feiert US-Open-Sieger Dominic Thiem kommende Woche sein Comeback. Und blickt voller Freude voraus.

Herr Thiem, kommende Woche schlagen Sie bei der Ischgl Trophy (11. bis 14. Dezember) auf. Es wird ein weiteres kurzes Comeback bei einem Tennis-Show-Event. Wie groß ist die Vorfreude?

Dominic Thiem: Ich freue mich riesig drauf. Es ist auch das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich in Ischgl bin. Ich war einmal im Sommer dort vor über 20 Jahren, im Winter gar nie. Es hört sich richtig cool an, vor allem wenn ein Turnier an so einem Ort stattfindet, wo es sonst wenig Tennis gibt. Die Kombination mit Wintersport am Tag und am Abend die Tennis-Matches schauen finde ich sehr cool.

Nehmen Sie also die Ski mit?

Thiem: Ich habe keine eigenen, ich werde mir aber welche ausborgen. Es sind Leute dort, die sehr gut Skifahren, vielleicht können die mir was zeigen.

Das klingt so, als wären Sie kein großer Skifahrer...

Thiem: Ich komme aus einem anderen Teil Österreichs. Wir waren schon vier, fünfmal Skifahren bis ich zwölf war. Aber wegen der Tennis-Karriere ist es sich dann nicht mehr ausgegangen. Auch wegen der Verletzungs-Gefahr. Da fehlen mir jetzt ein paar Jahre, deshalb bin ich kein so guter Skifahrer.

Was sagen Sie zur Besetzung der Ischgl Trophy?

Thiem: Die ist echt großartig. Es sind extrem viele attraktive Spieler mit sehr viel Spielweisen. Tommy Haas ist eher der Grundlinienspieler, Feliciano Lopez und Mischa Zverev gehen viel ans Netz. Zu Stefan Koubek habe ich aufgesehen, als er neben mir trainiert hat als kleiner Junge.