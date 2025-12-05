Preiswerter E-Mini im Test: So schlägt sich der Leapmotor T03

Mit dem T03 hat der chinesische Hersteller Leapmotor in Zusammenarbeit mit Stellantis einen der derzeit günstigsten Elektro-Kleinwagen nach Österreich gebracht. Kompakt, wendig und überraschend gut ausgestattet – so präsentiert sich der Stadtflitzer auf dem Papier. Wir haben getestet, ob der elektrische Mini auch im Alltag zwischen Ortskern, Bezirksstraßen und Kurzstreckenpendeln überzeugen kann.

Bereits beim ersten Hinschauen wirkt der Leapmotor T03 wie ein klassischer City-Flitzer. Mit seinen 3,62 Metern Länge ist er kaum größer als ein VW Up, bietet aber eine moderne, fast verspielte Frontpartie und ein luftiges Innenraumgefühl. Beim Einsteigen fällt sofort auf: Die Verarbeitung liegt über dem Niveau vieler Kleinstwagen, auch wenn hier und da Hartplastik dominiert. Die Sitze sind bequem und für die Fahrzeugklasse großzügig dimensioniert.

Ausstattung: Mehr drin als erwartet

Was überrascht: Die Serienausstattung fällt überdurchschnittlich üppig aus. Bereit stehen unter anderem ein 10,1-Zoll-Touchscreen, ein digitales Cockpit, Rückfahrkamera sowie ein Panoramaglasdach. Viele Wettbewerber lassen sich solche Extras teuer bezahlen.

Auch in puncto Assistenzsysteme zeigt sich der T03 ehrgeizig. Spurhaltewarner, Abstandserkennung und Müdigkeitswarnung sind serienmäßig. Die Systeme arbeiten nicht immer perfekt, aber zuverlässig genug, um den Komfort im Alltag zu steigern.

Hightech im Mini-Format: Das Armaturenbrett des Leapmotor T03 begeistert mit großem Touchscreen und klar strukturiertem Cockpit. © Lukas Letzner

Fahreindruck: Ideal für die Stadt – solide am Land

Mit 70 kW (95 PS) ist der kleine E-Motor überraschend kräftig. Besonders im Stadtverkehr beschleunigt der T03 zügig und leise, was ihn ideal für Ampelstarts und enge Straßen macht. Auf Landstraßen bleiben ausreichend Reserven, solange nicht dauerhaft 100 km/h oder mehr gefahren werden. Die Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h reicht für gelegentliche Autobahnfahrten, ist aber nicht seine Paradedisziplin.

Das Fahrwerk zeigt sich komfortabel abgestimmt, ohne weich zu wirken. Schlaglöcher und Querfugen bügelt der T03 ordentlich weg – ein Pluspunkt für regionale Straßen, die nicht immer in Bestzustand sind.

Reichweite und Laden: Für Pendler ausreichend

Der 37,3-kWh-Akku des Leapmotor T03 sorgt laut WLTP-Angaben für eine Reichweite von bis zu etwa 265 Kilometern. In unserem Alltagstest — mit einer Mischung aus Stadt- und Landstraßen — kamen wir auf realistische Werte von ungefähr 190 bis 210 Kilometern. Für Pendler, die täglich deutlich weniger als 40 Kilometer fahren, reicht das völlig aus.

Beim Laden zeigt sich der T03 relativ klassisch: Über Wechselstrom (AC) nimmt er maximal 6,6 kW auf, was typisch für diese Fahrzeugklasse ist. Am Schnelllader (DC) sind maximal rund 45 bis 48 kW möglich — damit lässt sich der Akku von etwa 30 auf 80 Prozent in etwa 35 bis 40 Minuten bringen. Das ist zwar kein Spitzenwert, aber praktikabel und vollkommen ausreichend für den Alltag.

Innenraum und Platzangebot

Vorn bietet der T03 angenehme Bewegungsfreiheit. Hinten wird’s enger, aber zwei Erwachsene kommen für Kurzstrecken trotzdem mit. Der Kofferraum (ca. 210 Liter) reicht für Einkäufe oder zwei größere Rucksäcke. Für Ausflüge oder Urlaube wird es knapp – doch dafür ist der Kleinstwagen auch nicht gedacht.

Komfort für alle Mitfahrer: Die Sitze des Leapmotor T03 bieten ausreichend Platz – auch auf der Rückbank. © Lukas Letzner

Preis und Positionierung

Preislich bleibt der Leapmotor T03 eine verlockende Option: Zu haben ist der kleine Stromer nämlich ab 16.990 Euro. Damit unterbietet er viele Konkurrenten deutlich und bietet gleichzeitig eine auffallend moderne Ausstattung.

Auch von hinten ein Hingucker: Das Heck des Leapmotor T03 überzeugt mit schlichter Eleganz und funktionalem Design. © Lukas Letzner

Fazit: Ein ernst zu nehmender Stadtstromer