Der Heilige Nikolaus sorgte für glänzende Kinderaugen in Innsbruck

Innsbruck – Noah, Aaron und Victoria (von links) nehmen am Marktplatz in Innsbruck freudestrahlend vom Heiligen Nikolaus ihre Säckchen entgegen. Bereits zum 70. Mal veranstaltete gestern das Jugendrotkreuz Tirol, die Volksschule Hötting sowie die Pfarre St. Nikolaus in Zusammenarbeit mit den Elternvereinen und der Musikkapelle Mariahilf, dem Chor der Musikmittelschule Olympisches Dorf und der Militärmusik das diesjährige Event. Über 100 Kinder als Engel und Hirten verkleidet, begleiteten den Nikolaus von der Pfarrkirche St. Nikolaus bis zum Dom. (TT)