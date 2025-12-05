Ins Krankenhaus gebracht
Streit in Landecker Firma eskaliert: Mitarbeiter nach Sturz schwer verletzt
Ein 57-jähriger und ein 44-jähriger Mitarbeiter gerieten am Krampustag gegen 7.30 Uhr früh in einer Firma im Bezirk Landeck in Streit. Aus den verbalen Wortgefechten entwickelte sich eine gegenseitige Schubserei. Dabei stieß der 44-Jährige rückwärts gegen eine spitze Tischkante und kam zu Sturz. Er blieb verletzt am Boden liegen.
Anwesende Kollegen reagierten sofort, leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskette. Der Mann wurde nach der Erstversorgung zur intensivmedizinischen Betreuung ins Krankenhaus Zams gebracht. (TT.com)