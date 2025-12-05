Streit in Landecker Firma eskaliert: Mitarbeiter nach Sturz schwer verletzt

Ein 57-jähriger und ein 44-jähriger Mitarbeiter gerieten am Krampustag gegen 7.30 Uhr früh in einer Firma im Bezirk Landeck in Streit. Aus den verbalen Wortgefechten entwickelte sich eine gegenseitige Schubserei. Dabei stieß der 44-Jährige rückwärts gegen eine spitze Tischkante und kam zu Sturz. Er blieb verletzt am Boden liegen.