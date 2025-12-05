Elf Jahre Solidarität: Tiroler Sternenhimmel hilft in Notlagen

Rasche Hilfe für möglichst viele in Not geratene Tirolerinnen und Tiroler: Die Aktion „Tiroler Sternenhimmel“ hilft bereits das elfte Jahr auch mit Hilfe der TT-LeserInnen.

Innsbruck – Besonders vor Weihnachten wird persönliche Not oft noch bedrückender und offensichtlicher, gerade auch für die Betroffenen selbst. Glücklicherweise ist aber auch die Hilfs- und Spendenbereitschaft der Bevölkerung gerade vor dem Fest der (Nächsten-)Liebe noch größer.

Um den Blick auf diese Schicksalsschläge zu richten und möglichst schnell und effizient vor Ort zu helfen, wurde im Jahr 2015 die Aktion „Tiroler Sternenhimmel“ ins Leben gerufen – initiiert vom Telfer Industriellen Arthur Thöni und unterstützt von verschiedenen Partnern, allen voran AlpEvents sowie die Tiroler Tageszeitung.

Bei verschiedenen Aktionen, etwa von Vereinen, Firmen (beispielsweise statt Weihnachtsgeschenken an Mitarbeiter) oder Privaten, wird das ganze Jahr über Geld gesammelt. Das Geld (seit Beginn der Aktion wurde bereits deutlich mehr als eine Million Euro gespendet) geht an das „Netzwerk Tirol hilft“, das ohne jegliche Verwaltungskosten das Geld an Betroffene von Schicksalsschlägen und Notsituationen auszahlt. Die Spenden sind auch steuerlich absetzbar. „Das Geld bleibt zu 100 Prozent in Tirol und kommt zur Gänze wirklich Bedürftigen zugute“, betont Netzwerk-Koordinator Herbert Peer. Man prüfe alle Ansuchen und versuche dann rasch zu helfen.

Besonders alleinstehende und alleinerziehende Eltern haben hart zu kämpfen. Herbert Peer (Netzwerk Tirol hilft)

Einen stets großen Beitrag zu den Initiativen des „Tiroler Sternenhimmel“ leisten seit Start der Aktion auch die Leserinnen und Leser der TT. Der heutigen Ausgabe ist ein Zahlschein beigelegt.