Abbuchungen von Konto
Betrüger gaben vor, Konto zu schützen: Paar in Schwaz um mehr als Zehntausend Euro gebracht
Im Bezirk Schwaz sind zwei Personen am Donnerstagnachmittag einem raffinierten Online-Betrug zum Opfer gefallen.
Schwaz – Eine bislang unbekannte Täterschaft täuschte am Donnerstag zwischen 15.30 und 18.10 Uhr einem 61-jährigen Kroaten und einer 54-jährigen Österreicherin vor, ihr Konto müsse aus Sicherheitsgründen geschützt werden. Unter diesem Vorwand wurden die beiden dazu gebracht, mehrere Online-Banking-Abbuchungen freizugeben.
Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (TT.com)