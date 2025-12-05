Betrüger gaben vor, Konto zu schützen: Paar in Schwaz um mehr als Zehntausend Euro gebracht

Schwaz – Eine bislang unbekannte Täterschaft täuschte am Donnerstag zwischen 15.30 und 18.10 Uhr einem 61-jährigen Kroaten und einer 54-jährigen Österreicherin vor, ihr Konto müsse aus Sicherheitsgründen geschützt werden. Unter diesem Vorwand wurden die beiden dazu gebracht, mehrere Online-Banking-Abbuchungen freizugeben.