„Gespräche über Tirol“
Ein Ellmauer lenkt Europas Weltraum-Projekte: Josef Aschbacher über seinen Aufstieg
Im Gespräch mit Autor Bernhard Aichner sprach ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher darüber, wie er als Kind für den Weltraum begeistert wurde.
Ein Bergbauern-Bub aus Tirol hat gerade ein Budget von 22 Milliarden Euro für die Europäische Weltraum-Organisation ESA aufgestellt. Josef Aschbacher erzählte bei „Gespräche über Tirol“ von seinem beeindruckenden Werdegang zum ESA-Generaldirektor. Quasi vom Stall ins All.