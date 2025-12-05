Tirolerin überwies vermeintlichem Bankmitarbeiter mehrere Zehntausend Euro

Mit einer täuschend echten Kundenservice-Nummer hat eine unbekannte Täterschaft eine 67-jährige Tirolerin in die Falle gelockt.

Eine bislang unbekannte Täterschaft wird verdächtigt, am Freitag gegen Mittag telefonisch Kontakt zu einer 67-jährigen Frau in Reutte aufgenommen zu haben – angezeigt wurde dabei die Kundenservice-Nummer einer österreichischen Bank. Das Gespräch dauerte rund eine Stunde.

Der Täter gab sich als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes aus und behauptete, auf dem Konto der Frau seien Unregelmäßigkeiten festgestellt worden. Er leitete sie an, einen ihm mitgeteilten Link zu öffnen und eine vermeintliche Sicherheits-Website aufzurufen. Schritt für Schritt erklärte er ihr, wie sie vorzugehen habe. In der Folge tätigte die Frau mehrfach Freigaben über ihre Bank-ID-App.

Kurz darauf wurden insgesamt sieben Abbuchungen auf verschiedene deutsche Bankkonten durchgeführt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)