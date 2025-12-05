Auftakt nach Maß: Österreichs Rodler gewinnen im Igls-Ersatzort

Nach der Absage der Igls-Bewerbe weichten die Kunstbahnrodler nach Winterberg aus und bewiesen dort ihre Stärke.

Winterberg ‒ Am Igls-Ersatzort Winterberg sind die Kunstbahnrodler am Freitag mit zwei Mixed-Bewerben in die Olympia-Saison gestartet. Im Mixed der Einsitzer gab es einen österreichischen Sieg durch Jonas Müller und Lisa Schulte, die sich vor den Deutschen Felix Loch/Julia Taubitz (+0,123 Sek.) und dem zweiten ÖRV-Duo Wolfgang Kindl und Hannah Prock (+0,528) durchsetzen. Im Doppelsitzer-Mixed gab es außerdem Platz zwei. Georg Hackl kündigte indes seinen Abschied als Trainer an.

"Es steht für mich fest, dass es meine letzte Saison im Weltcup sein wird. Ich bin seit fast 40 Jahren in jedem Winter unterwegs, nach dieser Saison ist Schluss damit", sagte Hackl. Seit dem 1. Mai 2022 ist der dreifache Olympiasieger als Trainer für Fahr- und Schlittentechnik beim österreichischen Rodelverband unter Vertrag. Dieser Vertrag läuft bis nach den Olympischen Winterspielen 2026. "Noch liegt mein Fokus komplett auf der Saison, danach kann ich guten Gewissens abtreten", sagte Hackl, der als Rodler oder Trainer zum elften Mal bei Olympia dabei sein wird.