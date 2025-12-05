Einfacher Trick

So trocknet die Wäsche im Trockner doppelt so schnell

Der Trockner läuft ewig – und trotzdem bleibt die Wäsche feucht? Ein einfacher Trick kann dafür sorgen, dass alles schneller und gleichmäßiger trocknet. Was man dafür braucht, hat man wahrscheinlich schon zuhause.

