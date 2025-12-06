Deutscher Kanzler: Weg für Palästinenser-Staat offenhalten

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz dringt auf Fortschritte im Nahost-Friedensprozess und mahnt vor seinem Besuch in Israel an, den Weg für einen Palästinenser-Staat freizuhalten. "Deswegen darf es keine Annexionsschritte im Westjordanland geben", so Merz in Aqaba in Jordanien, vor seiner Weiterreise nach Jerusalem, nach einem Treffen mit König Abdullah II. Auch dürfe es keine Maßnahmen geben, die in der Wirkung auf eine Annexion hinausliefen.

"Wir teilen die Erleichterung, dass sich der Waffenstillstand in Gaza seit nunmehr zwei Monaten stabilisiert. Nun muss aber auch der Einstieg in die zweite Phase gelingen. Dazu gehört, dass wir dem Terror der Hamas endgültig die Grundlage entziehen", sagte der Bundeskanzler. Dazu gehöre auch, dass sich die nach wie vor prekäre humanitäre Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen schnell und spürbar bessere. "Vor dem Winter braucht es mehr humanitäre Hilfe."

Merz sagte weiter: "Wir verlieren darüber hinaus die Lage im Westjordanland nicht aus dem Blick." Auch US-Präsident Donald Trump hatte wiederholt betont, er werde es Israel nicht erlauben, sich das Westjordanland einzuverleiben.

Merz flog von Jordanien aus weiter nach Jerusalem, wo er vom israelischen Präsidenten Isaac Herzog empfangen wird. Am Sonntag ist ein Treffen mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu geplant.

Merz sagte: "Wir wollen helfen, ein Fundament zu legen für eine neue Ordnung im gesamten Mittleren und Nahen Osten." Es müsse eine Ordnung sein, in der Israelis, Palästinenser und die arabischen Nachbarn dauerhaft in Frieden, Freiheit und Sicherheit leben könnten. Merz bekräftigte, Deutschland trete für eine Zweistaatenlösung ein. Verhandlungen darüber sollten bald beginnen. Darüber werde er mit Netanyahu sprechen.