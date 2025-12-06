Messerattacke am helllichten Tag in Innsbruck: Polizei sucht Zeugen
Zu einer Messerattacke am helllichten Tag kam es am Freitagvormittag im Bereich der Sillmündung in Innsbruck. Wie die Polizei Samstagfrüh in einer Aussendung berichtete, habe ein unbekannter Täter gegen 10.30 Uhr dreimal versucht, mit einem Messer auf einen 34-jährigen Italiener einzustechen. Das Opfer habe sich mit erhobenen Armen vor den Messerattacken in Richtung Kopf geschützt. Dadurch erlitt der 34-Jährige eine etwa fünf Zentimeter lange Rissquetschwunde am rechten Arm.
Der Tat ging laut Polizei ein heftiger Streit in einer Tagesaufenthaltsstätte in Innsbruck voraus. Der Täter verfolgte den 34-Jährigen anschließend bis zum Tatort am nördlichen Ende der Kärntner Straße.
Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem bislang unbekannten Täter verlief negativ. Das Opfer wurde im Krankenhaus Innsbruck ambulant versorgt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich bei der Inspektion Pradl (Tel. 059133/7587) zu melden. Zum Tatzeitpunkt hätten sich mehrere Personen in der Nähe aufgehalten. (TT.com)