Messerattacke am helllichten Tag in Innsbruck: Polizei sucht Zeugen

Zu einer Messerattacke am helllichten Tag kam es am Freitagvormittag im Bereich der Sillmündung in Innsbruck. Wie die Polizei Samstagfrüh in einer Aussendung berichtete, habe ein unbekannter Täter gegen 10.30 Uhr dreimal versucht, mit einem Messer auf einen 34-jährigen Italiener einzustechen. Das Opfer habe sich mit erhobenen Armen vor den Messerattacken in Richtung Kopf geschützt. Dadurch erlitt der 34-Jährige eine etwa fünf Zentimeter lange Rissquetschwunde am rechten Arm.