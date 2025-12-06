Drogen und Betrügereien: 32-Jähriger ging Polizei in Ischgler Nachtlokal ins Netz

In der Nacht auf Freitag ging der Polizei in Ischgl ein 32-jähriger Mann ins Netz, gegen den ein EU-Haftbefehl besteht. Gegen 2.20 Uhr waren die Beamten einem Hinweis gefolgt, wonach es in einem Lokal zu einem Vorfall mit Drogen gekommen sei.

Beim Eintreffen der Streife wurde der Mann von Securitys angehalten. Er wies sich zunächst mit einer polnischen ID-Karte aus. Zudem konnte eine geringe Menge Drogen bei ihm sichergestellt werden. Zur weiteren Abklärung wurde der Verdächtige auf die Polizeidienststelle gebracht.

Bei der Personendurchsuchung konnte eine weitere polnische ID-Karte lautend auf eine andere polnische Person sichergestellt werden. Eine Überprüfung ergab jedoch, dass es sich beim Verdächtigen um einen 32-jährigen Tschechen handelt. Für ihn ist ein EU-Haftbefehl aufrecht.