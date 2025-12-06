Strengere Regeln ab 2026

Warum die Schulen bald digitale Löcher im Kinderschutz stopfen müssen

Das Bildungsministerium plant einen einheitlichen und verpflichtenden Jugendschutz für Schulgeräte, der immer aktiv ist – unabhängig davon, ob das Gerät im Schulnetz, daheim oder unterwegs verwendet wird.
Liane Pircher

Von Liane Pircher

Die Bildungsdirektionen müssen ab 2026 einen besseren Kinderschutz auf Schüler-Laptops und -Tablets umsetzen. Für Tiroler Elternvereine bräuchte es mehr, Lehrpersonen kritisieren indes den Mangel an IT-Fachkräften an Schulen.

