Billardclub Optik Gundolf Lechaschau verpasst Titelverteidigung knapp

Nach dem ersten Meistertitel in der höchsten Tiroler Liga im letzten Jahr legte die erste Mannschaft des Billardclubs Optik Gundolf Lechaschau ein starkes Saisonfinish hin und schrammte nur knapp am erneuten Meistertitel vorbei. Auch die beiden anderen Lechaschauer Mannschaften konnten mit einem dritten und vierten Platz starke Saisons absolvieren.

Lechaschau – Die erste Mannschaft des Billardclubs Optik Gundolf Lechaschau hat in der höchsten Tiroler Liga nur knapp die Titelverteidigung verpasst. Nach einem spannenden Saisonfinale mit drei Siegen in Serie musste sich das Team mit Mannschaftsführer Marc Pichler, Thomas Knittel, Meiko Strele und David Lechleitner am Ende mit dem zweiten Platz zufriedengeben.

Im entscheidenden direkten Duell gegen den späteren Meister LPT Innsbruck konnten die Lechaschauer zwar einen Sieg erringen und den Rückstand auf einen Punkt verkürzen, doch trotz eines überzeugenden 5:1-Erfolgs am letzten Spieltag gegen den SBC Inzing reichte es nicht mehr für die Titelverteidigung.

Dennoch gab es für die Außerferner Grund zur Freude: Thomas Knittel wurde gemeinsam mit Lorenz Hollenstein zum besten Spieler der Liga gekürt. Zudem sicherten sich Marc Pichler im 10-Ball und David Lechleitner im 9-Ball die Auszeichnungen als beste Spieler in ihren jeweiligen Disziplinen.

Auch die beiden anderen Mannschaften des Vereins zeigten starke Leistungen. Die zweite Mannschaft mit Roland Sprenger, Robert Doser, Hartwig Weinberger und Ferdinand Schedle sicherte sich am letzten Spieltag mit einem Unentschieden gegen den punktegleichen Pool X-Press Innsbruck den vierten Tabellenplatz in der 2. Landesliga und hielt damit die Klasse.

Die dritte Mannschaft um Frank Gutmann, Gerhard Strele, René Pernul und Manuel Bader erreichte in der 3. Landesliga das obere Playoff und beendete die Saison auf dem dritten Rang. René Pernul wurde zudem als bester 10-Ball-Spieler dieser Liga ausgezeichnet.