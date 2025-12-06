Großeinsatz in Ehrwald: Lawine riss Klettersteig-Geher mit

Ehrwald – Zu einem Lawinenabgang kam es am Samstag um kurz vor 10 Uhr im Gemeindegebiet von Ehrwald zwischen der Zugspitze und der Wiener Neustädter Hütte. Laut Leitstelle Tirol wurde dabei eine Person – die gemeinsam mit einem Kameraden am „Stopselzieher“-Klettersteig unterwegs war – über steiles, felsiges Gelände mitgerissen.

Drei Hubschrauber waren an dem Sucheinsatz im Bereich der Zugspitze beteiligt. © TT/Paschinger

Der zweite Klettersteig-Geher wurde Meldungen zufolge nur teilweise von den Schneemassen verschüttet, konnte sich selbst befreien und einen Notruf absetzen. Ein Großaufgebot von Bergrettern wurde zur Unglücksstelle beordert und suchte den Lawinenkegel ab. Auch drei Hubschrauber standen im Einsatz.

Verschüttete Person inzwischen geborgen