Tiroler Fahnder sind Betrügern auf der Spur: „Es kann jeden treffen“

Tagtäglich gehen beim Tiroler Landeskriminalamt neue Betrugsmeldungen über den Tisch der Ermittler. Zuletzt sorgte der Fall eines Kufsteiners für Aufsehen, der erst mehr als 100.000 Euro durch vermeintliche Aktieninvestments verlor und später auf einen falschen Anwalt hereinfiel. Chefermittler Franz Garber erklärt, warum niemand vor Online-Betrugsmaschen wie diesen gefeit ist. Nicht einmal er selbst.