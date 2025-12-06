Fußgänger in Breitenbach von Auto erfasst: Junge Lenkerin leistete Erste Hilfe

Der Mann war außerhalb des Orts am Fahrbahnrand unterwegs, eine 24-jährige Lenkerin erfasste den Fußgänger mit ihrem Pkw.

Breitenbach – Ein 56-jähriger Fußgänger wurde am Freitagabend im Gemeindegebiet von Breitenbach am Inn von einem Auto erfasst. Der Mann ging gegen 22.15 Uhr am Rand der L211 (Unterinntalstraße) entlang, als er vom Pkw einer 24-Jährigen erfasst wurde.

Laut Polizei habe die junge Frau ihren Wagen in Fahrtrichtung Westen nach dem Verkehrsschild Ortsende beschleunigt und sei mit dem Fußgänger kollidiert. Der 56-Jährige stürzte zu Boden und blieb am unteren Ende des Hanges neben der Straße liegen. Die 24-Jährige und eine Passantin begannen sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen und leiteten die Rettungskette ein. Der 56-Jährige war jederzeit ansprechbar, nach der Erstversorgung durch Sanitäter und Notarzt wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in den Schockraum des Kufsteiner Krankenhauses eingeliefert.