Weihnachten im Museum
Vorweihnachtliche Freude: Museum Kitzbühel lädt zu Widos Winterzauber
© alpinguin
Am 13. Dezember öffnet das Museum Kitzbühel seine Türen für „Widos Winterzauber“. Ab 15 Uhr erwartet Besucher ein festliches Programm für die ganze Familie. Der Eintritt ist kostenfrei.
Für Sie im Bezirk Kitzbühel unterwegs:
Theresa Aigner
+4350403 2117
Michael Mader
+4350403 3050
Harald Angerer
+4350403 2059
