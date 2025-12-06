Weihnachten im Museum

Vorweihnachtliche Freude: Museum Kitzbühel lädt zu Widos Winterzauber

© alpinguin

Am 13. Dezember öffnet das Museum Kitzbühel seine Türen für „Widos Winterzauber“. Ab 15 Uhr erwartet Besucher ein festliches Programm für die ganze Familie. Der Eintritt ist kostenfrei.

