Bei Zillertalbahn war‘s erfolgreich

Mainusch fordert, Verfahren zur Enteignung für Zillertalstraße einzuleiten

Alois Huber zählt zu den Bauern mit dem größten landwirtschaftlichen Grundbesitz im Zillertal. Er beeinspruchte erfolglos den Baubescheid und findet, öffentlicher Grund wie beim Wetscher Max würde sich besser für eine Straßenlösung eignen.
© Dähling
Von Angela Dähling

Der Baubescheid für die Umfahrung Fügen-Nord der Zillertalstraße ist noch bis 2027 gültig. Fügens Bürgermeister warnt vor einem „Maximalschaden“, wenn es bis dahin zu keinem Baustart kommt. Unterdessen will ein betroffener Bauer eine wichtige Verkehrsader sperren.

