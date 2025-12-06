Bei Zillertalbahn war‘s erfolgreich
Mainusch fordert, Verfahren zur Enteignung für Zillertalstraße einzuleiten
Alois Huber zählt zu den Bauern mit dem größten landwirtschaftlichen Grundbesitz im Zillertal. Er beeinspruchte erfolglos den Baubescheid und findet, öffentlicher Grund wie beim Wetscher Max würde sich besser für eine Straßenlösung eignen.
© Dähling
Der Baubescheid für die Umfahrung Fügen-Nord der Zillertalstraße ist noch bis 2027 gültig. Fügens Bürgermeister warnt vor einem „Maximalschaden“, wenn es bis dahin zu keinem Baustart kommt. Unterdessen will ein betroffener Bauer eine wichtige Verkehrsader sperren.