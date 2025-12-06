Zehntausende Euro Schaden: Osttirolerin ging SMS-Betrug auf den Leim

Eine 47-jährige Osttirolerin wurde vergangenen Donnerstag per SMS dazu verleitet, persönliche Daten auf einer angeblichen Behördenseite einzugeben. Tags darauf wurde sie von einem bislang unbekannten Täter telefonisch kontaktiert, der sich als Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung ihrer Bank ausgab.

Der Täter verleitete sie so zu mehreren Überweisungen auf verschiedene Konten. Der Frau entstand ein Schaden in der Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind im Gange.

Zu einem ähnlichen Fall kam es in Innsbruck, wo sich diesen Freitag ein Unbekannter auf ein Verkaufsinserat eines 24-Jährigen meldete. Der Täter verleitete den jungem Mann dazu, seine Kreditkarteninformationen auf einer anderen Internetplattform einzugeben. Daraufhin wurde ihm ein vierstelliger Eurobetrag abgebucht. Auch hier laufen die polizeilichen Ermittlungen. (TT.com)