Nach Kader-Rauswurf: Schweizer Skiprofi entscheidet sich für Karriereende

Marco Fischbacher zählte viele Jahre zu den großen Talenten im Schweizer Skisport. Der große Durchbruch blieb dem 28-Jährigen aber verwehrt. Achtmal ging er im Weltcup im Riesentorlauf an den Start, für Punkte reichte es nie.

Darum entzog ihm der Schweizer Skiverband im vergangenen Frühjahr auch die Kaderzugehörigkeit. Unmittelbar vor dem Start der Europacupsaison beendete er nun seine Karriere.

„Ich erspare euch die ganze ‚neue Kapitel‘ und ‚immer dankbar‘ Rede“, schrieb der „Fischi“ auf Instagram. „Ich hatte die Zeit meines Lebens und würde es wieder tun. Ich habe auf diesem Weg einige unglaubliche Menschen getroffen, die die Reise wirklich unvergesslich gemacht haben.“

Aktuell befindet sich der Eidgenosse bei seinem Sportmanagement-Studium auf der Zielgeraden und ist sich sicher: „Die Zukunft birgt viele positive Dinge.“ (TT.com)