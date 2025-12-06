Vermummtes Duo stahl Ski und Snowboard aus Skikeller in Sölden

Sölden – Zwei junge Männer sollen sich am Freitag im Skikeller einer Ferienunterkunft in Sölden bedient haben. Wie die Polizei berichtet, drangen die Unbekannten gegen 23 Uhr in den Keller der Unterkunft an der Dorfstraße ein und stahlen ein Paar Ski samt Skistöcken und ein Snowboard. Die Schadenshöhe liegt demnach im vierstelligen Bereich. Die Männer sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, sie trugen dunkle Kleidung mit Maske und Kapuze. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sölden (Tel. 059133/7108-100) entgegen. (TT.com)