ESA-Chef beim Mediengipfel in Seefeld: Warum Europa mehr Weltraum braucht

Die Europäische Weltraumorganisation ESA startet mit einem Rekord-Etat in die neue Forschungs-Periode: 22,1 Milliarden Euro haben die 23 Mitgliedstaaten bewilligt. ESA-Direktor Josef Aschbacher erklärt, warum die Investitionen dem täglichen Leben auf der Erde dienen und erzählt von „Simon”, einem KI-gestützten Roboter, den er den Astronauten ins All mitgegeben hat.