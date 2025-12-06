Junge ÖSV-Athletin schrieb in Trondheim gleich doppelt Sport-Geschichte

Im zweiten Saisonbewerb der Nordischen Kombiniererinnen gab es einen sensationellen österreichischen Sieg. Katharina Gruber, die schon am Vortag in Trondheim mit Rang vier aufgezeigt hatte, gewann am Samstag als erste Österreicherin und jüngste Athletin überhaupt einen Weltcupbewerb in dieser Sportart.

Die erst 17-jährige Oberösterreicherin verwies im Massenstartbewerb die Norwegerin Ida Marie Hagen und die Deutsche Nathalie Armbruster auf die Plätze.

„Ich bin überglücklich, ich habe nicht damit gerechnet. Es ist wie ein Traum, es könnte nicht besser sein“, freute sich die Premierensiegerin. „Ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Trotzdem war ich sehr nervös“, gestand der Teenager.